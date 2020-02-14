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Ответственность должен нести наниматель: юрист прокомментировал назначение чиновника ГНС Гнатюка

пятница, 14 февраля 2020, 13:46
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В случае назначения на высокую должность в Минфине у чиновника ГНС Романа Гнатюка есть права, которые он может реализовать, поэтому чтобы его уволить - нужны веские основания.

Об этом сообщает "Голос" со ссылкой на юриста, основателя юридической компании "Центр конфликтологии и права" Дмитрия Цыпина.

В Государственной налоговой службе Украины должно быть проведено внутреннее расследование касательно возможного внеконкурсного назначения Романа Гнатюка руководителем департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров, считает он.

Эксперт подчеркнул, что в госуправлении не может быть назначен кто-либо на должность без конкурса.

"Это может быть служебная проверка, но наше законодательство в таких случаях очень мягкое, и если проверка покажет, что это назначение не соответствует требованиями закона – это не будет автоматически означать, что Гнатюк должен быть уволен с должности", - говорит юрист.

Цыпин указывает, что у Гнатюка имеются трудовые и прочие права, которые он наверняка реализует.

"Можно привлечь к ответственности человека, подписавшего приказ о переводе (без конкурса) или увольнении. Но непосредственно человека, которого трудоустроили, уволить на основании неправильного назначения почти невозможно", - пояснил эксперт.

Он отметил, что из-за внеконкурсного назначения Романа Гнатюка, за ответственную должность не смогли честно побороться другие претенденты и это обстоятельство дает право на судебное обжалование действий Верланова. Но для этого должен появиться человек, который подал бы такую жалобу о нарушении своих прав и обратился бы в суд. При таких обстоятельствах, по словам юриста, Гнатюк подлежит увольнению и на его место уже обязательно объявят конкурс.

Роман Гнатюк был переведен на должность директора акцизного департамента Минфина с должности заведующего сектором обеспечения работы заместителя министра. Перевод произошел без конкурса, что нарушает Закон Украины "О государственной службе". Персоной Гнатюка заинтересовались в НАПК - чиновник якобы скрывает имущество, оформляя его на отца-пенсионера. Речь о нескольких квартирах и земельных участках. Несмотря на отсутствие достаточного задекларированного дохода, Гнатюк в конце 2019 года приобрел еще одну квартиру в Киеве, стоимость которой составляет более 1 млн грн. На обучение сына в элитной столичной школе (180 тыс грн в год), Гнатюк якобы тратит более 80% всего от своего годового заработка, имея в содержании неработающую жену и еще одного ребенка - дочь.

Эти факты свидетельствуют о нарушении закона Украины "о незаконном обогащении", хотя в ведомстве Верланова ни на возможные нарушения коррупционных законов, ни на факт незаконного назначения Гнатюка до сих пор не отреагировали.

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