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В сеть слили проект приказа о новых огромных премиях для топ-чиновников Минкульта

вторник, 25 февраля 2020, 21:40
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В сети показали документ о премиях для чиновников Министерства культуры, молодежи и спорта, из-за зарплат которых ранее разгорелся громкий скандал.

Этот документ выложил в своем Telegram-канале пранкер под ником Темный Рыцарь.

Так, согласно документа, топ-чиновникам министерства полагается премия в размере около 500% оклада в зависимости от должности. Не исключено, чиновники премии уже получили, поскольку их предполагалось выплатить по итогам работы в январе.

Как сообщалось, ранее стало известно о том, какие зарплаты и премии получили топ-чиновники СНБО в январе.

Подробнее о зарплатах бюджетников в городах и селах Украины, читайте в материале "Апострофа": Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев.

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