Будет кого сделать крайним: сети обсуждают назначение в Украине главного по борьбе с коронавирусом

Назначение заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны в сети считают попыткой власти переложить ответственность за возможное распространение в стране коронавируса.

Об этом, в частности, написала в соцсети Facebook бывшая заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская.

По ее словам, возобновление должности главного санврача, у которого не будет должных полномочий, специалистов и материально-технической базы,свидетельствует не о попытке предотвратить распространение коронавируса в Украине, а о желании переложить ответственность в случае неудачи.

Такое мнение разделяют и другие комментаторы. "Так это, чтобы было кого крайним сделать", - предполагают в сети.

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