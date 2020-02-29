Javelin для Украины: появились новые детали поставок оружия из США

Министерство обороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран, на что будет потрачено более 18 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18431 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", - говорится в сообщении.

Компания Raytheon - Lockheed Martin кроме Украины займется производством ракетных комплексов Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 миллионов долларов.

Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Отметим, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба публично на своей Twitter-странице поблагодарил США за еще одну партию Javelin для Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.