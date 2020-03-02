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Губернатор времен Януковича: СМИ рассказали о подготовке скандального назначения в пенитенциарную службу

понедельник, 02 марта 2020, 13:33
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Новым начальником Пенитенциарной службы Украины, по данным журналистов и бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова может стать Олег Сало - известный милиционер и глава Львовской области, уволенный из МВД во время Оранжевой революции и с должности председателя Львовской ОГА во время Революции достоинства.

Об этом пишут "Украинские новости".

В 1998 году экс-инспектор ГАИ Сало становится начальником МРЭО Львовской области. На этот период приходится и первый скандал с его участием – якобы он подписал документы о снятии с учета "Мерседеса", собственника которого убили, и машину с учета снимал один из подозреваемых в убийстве.

По информации СМИ, с 2000 по 2005 годы львовскую милицию контролировал Олег Сало в сотрудничестве с братом Виктора Медведчука. Именно их подозревали в причастности к покушению на местного бизнесмена Петра Писарчука

"Во времена Оранжевой революции Олег Сало возглавлял милицию Львовской области, и новое руководство МВД обвинило его в выводе госсредств на строительство дач предшественникам. Его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить открытые дела", - пишет Добродомов.

В 2006 году Сало баллотировался в Верховную Раду от Прогрессивной социалистической народной партии Наталии Витренко из блока "Народная оппозиция". Партию финансировал Максим Курочкин ("Бешеный"), которого убили в марте 2007 года возле суда в Киеве.

После победы Януковича на президентских выборах в 2010 году окружение Медведчука помогло Сало получить должности в МВД, где он возглавлял областные управления милиции в Ровенской и Ивано-Франковской области и якобы "курировал вопросы добычи янтаря и контрабанды".

31 октября его назначали главой Львовской облгосадминистрации, а уже через месяц начался Евромайдан. 23 января 2014 года во время акции протеста под ЛОДА Сало написал заявление об отставке. Уже через несколько часов Сало заявил, что писал его под давлением.

После этого Сало занялся гостинично-ресторанным комплексом "Золотая форель" (с. Коростов Львовской области), а в июле 2019 года возглавил Службу безопасности государственного предприятия "Украхимтрансамиак". Теперь его называют среди главных претендентов на должность главы Пенитенциарной службы Украины.

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