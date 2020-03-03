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Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли" - СМИ

вторник, 03 марта 2020, 11:48
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Схемы в дорожном строительстве и "тендерный троллинг" - подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров - ставят под угрозу реализацию программы президента "Большое строительство" стоимостью 113 млрд грн, и журналисты программы "Гроші" показали трассы, которые уже пострадали от "троллинга" и озвучили ключевые схемы.

На одном из совещаний по вопросам дорожного строительства Владимир Зеленский обратился к Антимонопольному комитету (орган обжалования по вопросам публичных закупок) с просьбой передавать правоохранителям информацию о компаниях, задачей которых является блокирование тендеров.

В качестве примеров "тендерного троллинга" журналисты привели трассы "Кропивницкий-Николаев", "Никополь-Днипро", "Кривой Рог-Днипро", ремонт которых был заблокирован из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр". Обе фирмы, как и еще десятки других, принадлежат предпринимателю Араику Амирханяну, которого ранее задерживали правоохранители, в том числе, и за тендерные махинации.

"Дельцы идут на тендеры чтобы испортить нервы конкурентам и затянуть время. Добросовестные дорожники не выходят из Антимонопольного комитета. Тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем", - говорится в сюжете.

По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек ежегодно от 4 до 7 млрд грн средств на дорожное строительство, были использованы неэффективно. Он добавил, что только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.

По слова главы "Укравтодора" Александра Кубракова, в ведомстве разработали документацию, которая не позволит "троллям" срывать дорожные работы.

"Каждая служба автодорог выписывает свои условия конкурсов, а больше правил - больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей", - говорят СМИ.

Новые правила снимут еще одну угрозу - мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут. Журналисты продемонстрировали примеры, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн, находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая является посредником между госбюджетом и субподрядчиками.

"Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт", - отметил Кубраков.

По словам главы Всеукраинской дорожной ассоциации, которая выступает против новых правил "Укравтодора", Артема Гриненко, к нему обращаются компании с опытом 5-10 лет, которые не соответствуют новой документации. Журналисты привели пример одного из ключевых членов ассоциации - компании "ВВВ Монтаж", которая ремонтирует дороги Ровенской области и выиграла тендеров на 440 млн грн, при этом пользуется лояльностью заказчиков - 12 км дороги ремонтируют уже три года.

Кубраков обещает, что новые правила не позволят влиять на победу на тендере властным "покровителям" строительных компаний.

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