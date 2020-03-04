Минэнерго может возглавить менеджер Ахметова: что о нем известно

Новым министром энергетики Украины могут назначить одного из топ-менеджеров украинского олигарха Рината Ахметова - главу наблюдательного совета "Киевэнерго" Ивана Плачкова, который уже занимал министерскую должность.

Об этом сообщили сразу несколько источников "Апострофа" в Верховной Раде.

"Энергетику отдают Ахметову. Его человек - Иван Плачков - сейчас глава наблюдательного совета "Киевэнерго", одного из самых крупных активов Ахметова. Плюс Плачкова - опыт. Он раньше занимал министерское кресло. Минус - он человек зависимый", - сообщил один из собеседников собеседник.

Как известно, 63-летний Иван Плачков, уроженец Одесской области, с 1994 по 1998 год занимал должность главного инженера и директора Государственной акционерной энергоснабжающей компании "Киевэнерго". С апреля 1998 по февраль 1999 года он был председателем правления и генеральным директором "Киевэнерго".

На протяжении февраля 2005 - августа 2006 года Иван Плачков был министром энергетики Украины. После этого в его сполужном списке работа на должности главы Одесской облгосадминистрации и советника третьего президента Украины Виктора Ющенко. Также в 2007 году был членом СНБО.

С августа 2008 по март 2010 года Иван Плачков был заместителем руководителя Государственного управления делами.

Дважды становился депутатом Киевсовета – III и IV созывов.

Иван Плачков является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным энергетиком Украины. Награжден орденами За заслуги III степени, почетной грамотой Кабмина.

Кроме того, Иван Плачков является владельцем винодельни Колонист, которая находится в его родном селе Криничное Болградского района Одесской области.

Как сообщал "Апостроф", на должность премьер-министра Украины претендует вице-премьер, министр громад и территорий Денис Шмыгаль - бывший топ-менеджер холдинга ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахемтову.

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