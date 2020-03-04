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Заручился сильной поддержкой: всплыли важные детали о главном претенденте на место Гончарука

среда, 04 марта 2020, 12:56
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Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль Фото: сайт президента

В поле публичных обсуждений кандидатур нового премьер-министра остался лишь один политик - вице-премьер-министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом говорится в материале "Апострофа" - Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент.

Источники издания уточняют, что Шмыгаль, который ранее работал в структурах Ахметова, а затем возглавлял Ивано-Франковскую ОГА, стал компромиссной фигурой между олигархами и Офисом президента. При этом решение о выдвижении его в претенденты на должность главы правительства было спущено на обсуждение в Верховную Раду из Офиса президента, и многие депутаты были не в курсе об этой кандидатуре.

"Все решается в Офисе президента, там составляются списки, там проводятся собеседования", - заявил депутат "Слуги народа".

Эксперты Международного центра перспективных исследований указали, что Ивано-Франковская область под управлением Шмыгаля была второй в стране по инициативности и активности, а относительно его работы под руководством Рината Ахметова в структурах ДТЭК указывается, что возможное влияние олигарха на действия будущего премьера не обязательно будет негативным.

Денис Шмыгаль в должности директора Бурштынской ТЭС из структуры ДТЭК Ахметова

"Ахметов предоставлял площадку для правительства Гончарука, чтобы политики могли донести свою позицию. Зеленский в свою очередь пытается держать баланс между всеми олигархами… Президент пытается олигархов уравновесить и одновременно не подыгрывать кому-то одному из них. А Ахметов всегда дружил почти с каждой властью", - отмечается в статье.

Уточняется, что назначение Шмыгаля будет не единственным изменением в Кабинете министров и структуре правоохранительных органов. В частности, ожидаются отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны детали о биографии и декларации главного претендента на должность главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

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