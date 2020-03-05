"Батькивщина" начала подготовку земельного референдума - Тимошенко

В партии "Батькивщина" считают, что рассмотрение земельного закона в парламенте является символом, что в стране не изменился ни курс, ни стратегия развития, в партии начинают подготовку к всеукраинскому референдуму, чтобы защитить фермеров от потери их земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Если новое правительство действительно стремится к позитивным изменениям в стране, то первое, что оно должносделать, - остановить рассмотрение закона о распродаже сельскохозяйственной земли и ввести принципиально иной подход к формированию аграрного сектора. Впрочем, экономического блока в правительстве нет, аграрного блока нет, но закон о распродаже сельскохозяйственной земли продолжают рассматривать", - заявила она.

Тимошенко заявила, что, учитывая бездействие правительства по земельному вопросу, "Батькивщина" начинает подготовку к референдуму, чтобы дать людям возможность выразить мнение о рынке земли.

"Завтра мы проведем всеукраинское селекторное совещание и начнем готовиться к проведению референдума по закону 1991 года, чтобы украинцы смогли решить судьбу украинской земли. Мы приглашаем все оппозиционные партии, аграрные ассоциации, движения, профсоюзы, фермеров, чтобы объединить усилия и начать процесс проведения референдума. Сроки будут зависеть от того, насколько быстро будут действовать местные советы и насколько быстро будет действовать вся украинская команда: граждане Украины, партии, профсоюзы, ассоциации. Мы не отступим! " - подчеркнула она.

Только референдум, убеждена Юлия Тимошенко может остановить намерение президента и его команды "лишить людей их земли".

"Мы еженедельно будем отчитываться о том, какие решения принимает каждый местный совет, каждая община, формировать инициативные группы, и мы будем двигаться по закону вперед и информировать общество. Нет другого шанса, кроме референдума, защитить Украину от президента. Поэтому мы будем действовать!" - резюмировала председатель партии.