В Украине ограничат проведение массовых мероприятий из-за коронавируса: что затронет запрет

На территории Украины временно ограничат проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве.

По его словам, в ближайшее время на территории страны будут проводить мероприятия для пресечения эпидемии. Также замминистра анонсировал закрытие учебных заведений на карантин.

"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы", - заявил Ляшко.

Чиновник министерства отметил, что основная причина запрета на проведение массовых мероприятий – недопущение массовых скоплений людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали сюжет о том, какие меры по дезинфекции и карантину приняли местные власти в Черновцах, где был выявлен пациент с коронавирусом.