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Главный кандидат на пост генпрокурора высказался о выдвижении его Зеленским: видео

пятница, 06 марта 2020, 00:01
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Президент Владимир Зеленский пока не вносил представление о назначении на должность генерального прокурора Украины народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса вместо отправленного в отставку в четверг, 5 марта, Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает "Громадське".

"Согласно Конституции, представление (о назначении генпрокурора - "Апостроф") вносит президент Украины. Это его решение. А Верховная Рада или фракция или поддерживают это решение, или нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича (Зеленского - "Апостроф")", - казал сам депутат.

По словам Ионушаса, его кандидатуру на заседании фракции выдвинул один из его коллег. При этом, фамилию своего протеже депутат не назвал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны результаты голосования нардепов в Верховой Раде за отставку Рябошапки.

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