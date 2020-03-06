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Только люди могут защитить землю: в "Батькивщине" рассказали о запуске всеукраинского референдума

пятница, 06 марта 2020, 17:18
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Партия "Батькивщина" начала подготовку к проведению референдума, чтобы защитить украинскую землю и людей от зарубежных спекулянтов и власти, которая не смогла принять новый закон о всенародном голосовании.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время селекторного совещания в Киеве.

"Нам надо действовать и дальше, нам надо защитить Украину, украинскую землю и наше будущее от мошенников, которые прорвались к власти, манипулируя сознанием людей. Эти мошенники быстро уйдут от власти, но важно, чтобы нашу землю не прибрали к рукам международные и отечественные спекулянты", - отметила лидер партии.

Тимошенко отметила, что работа над организацией волеизъявления происходит согласно действующему сегодня закону 1991 года и начинается без каких-либо проволочек.

"Мы начинаем процедуру проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно недопущения разбазаривания украинских сельскохозяйственных земель. Это будет наша борьба за сохранение 72% сельскохозяйственной территории Украины. Это будет борьба за независимость и суверенитет государства, ибо без земли не будет ни независимости, ни суверенитета, ни самого государства", - отметила глава "Батькивщины".

Стратегия президента Зеленского, убеждена Юлия Тимошенко, направлена "исключительно на удовлетворение интересов иностранных спекулянтов, и отнюдь не на обеспечение достойного будущего украинцев".

"Слуги народа" точно знают, что более 70% граждан против продажи земли и за проведение "земельного" референдума. Поэтому мы начинаем процедуру проведения референдума по всей стране из-за одного-единственного вопроса - согласятся ли граждане Украины продать сельскохозяйственную землю, или они не соглашаются. Наша цель: до 13 марта создать организационные комитеты; до 29 марта провести собрание граждан во всех областях Украины; до 20 апреля выйти на сбор трех миллионов подписей", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что протягивание закона о распродаже земли - это "преступление против людей". Поэтому власть должна услышать мнение народа по поводу судьбоносного для Украины закона.

"Эта власть во главе с Зеленским временная и ничего общего с развитием Украины не имеет. Она очень быстро уйдет, но все, кто сейчас препятствуют проведению всеукраинского референдума, будут привлечены к уголовной ответственности, потому что это препятствование волеизъявлению граждан. Каждый, кто будет причастен к этому преступлению, будет отвечать перед законом и людьми", - добавила Юлия Тимошенко.

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