Отношения с Россией, ЕС и "виселицы" для олигархов: что Зеленский заявил в интервью The Guardian

В британском издании The Guardian вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он, в частности, пожалел, что в стране к некоторым людям нельзя применить смертную казнь.

"Апостроф" собрал самые интересные фразы главы государства, сказанные в разговоре с британским журналистом.

Об отношениях с Россией

"Смотрите, это Россия, сосед. У многих - родственные связи. Я считаю, что тех, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, - за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война".

"Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого - не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война. Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, растет. Но есть поколение, которое родилось в 90-х годах, когда Украина и все республики Советского Союза стали независимыми государствами. Эти люди вообще не понимают, что такое Советский Союз".

О перспективах в ЕС

"Украина всегда отстаивала европейские ценности и выбор - это направление вступления в Европейский союз. Мы подписали соглашение с ЕС, подписали безвиз. Хотя там есть и плюсы, и минусы".

"Если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться...".

О диалоге с Путиным

"Ну, он (президент России Владимир Путин на переговорах в декабре в Париже, - "Апостроф") все время апеллировал к "Минску", а мои предложения были связаны с тем, чтобы немного изменить "Минск". Он говорил: "Но в "Минске" написано так, так и так". Я думаю, он должен к этому прийти. Европа, прежде всего Германия и Франция как участники Нормандии, и другие страны должны бороться, чтобы Россия все-таки приняла этот месседж. Если люди говорят: "А что тогда? Будет замороженный конфликт". Я не понимаю, что такое замороженный конфликт".

"Я думаю, он человек с головой. Так что когда он говорит о радикалах - это либо навязанная ему кем-то информация, в которую он уже сам поверил, либо это его стратегия, как вести переговоры. Вот и все".

О роли олигархов

"Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее.

Мы выбираем закон. Мы концептуально создаем демократическое государство, и для всех должны быть одинаковые правила, один закон. Но раз уж вы использовали слово "роль", то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести".

"Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия. У меня есть несколько человек, которые со мной работают. Они мои друзья, мы учились на юридическом факультете или давно дружим, я доверяю этим людям, но они не имеют отношения ни к каким предприятиям и бюджетам. Мой товарищ Андрей Ермак - он стал руководителем Офиса, и я его знал 10 лет до того. Моя помощница Маша была моей помощницей, когда я руководил и каналом, и Студией "Квартал 95". У меня есть пять человек, с которыми я прошел определенный жизненный путь".

О войне на Донбассе

"Я считаю, что прекращение войны в Украине выгодно всем. Украине - прежде всего. У нас гибнут люди, но никто не знает, что может быть потом, если Украина не выдержит. Никто не знает, что будет, какая будет миграция, что дальше. Где будут распады, где еще в Европе будет сепаратизм. Украина - это пример для всех".

"Нужно делать все, чтобы мы могли вернуть их (оккупированные территории, - "Апостроф") без жертв или минимизируя жертвы. Для кого это все в итоге? Недра, земли? Для кого мы все это делаем? Для людей. Какой смысл, чтобы погибли миллионы людей, но мы вернули территории? Какой? Вернем, будем этому очень радоваться, а потом будем миллион человек хоронить".

"Я до сих пор считаю, что замороженный конфликт - это сейчас. Там стреляют, ну, постреливают. К сожалению, гибнут, но так везде (где есть конфликты, - ред.). В Грузии, Абхазии тоже стреляют. Бывает. Просто времени прошло больше, меньше граница, меньше территория, другой рельеф. То есть другие условия. Люди все равно устают воевать. С годами, конечно, количество жертв будет уменьшаться. Но наша задача - это закончить. Поэтому я так и вижу, что год на все договоренности, а дальше – реализация".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о семейных традициях празднования Международного женского дня и пообещал, что не обделит вниманием никого из своих близких женщин.