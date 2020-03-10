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Назначен временный глава Минэкономики: фото и биография топ-чиновника

вторник, 10 марта 2020, 16:43
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Фото: Facebook

Один из руководителей партии "Голос", первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта будет временно исполнять обязанности главы министерства в правительстве, которое прошло перезагрузку.

Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - написал в.и.о. министра в соцсети.

Павел Кухта пообещал приложить максимум усилий, чтобы изменения в правительстве не отобразились на слаженности в работе министерства и "все наработки были переданы преемникам"

Как известно, Павел Кухта окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт". В 2018 году учился в Aspen Institute Kyiv.

С 2015 года был членом наблюдательного совет индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine. С 2016 года - заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ и эксперт группы "Налоговая реформа" реанимационные пакета реформ.

Павел Кухта был помощником депутатов Верховной Рады 8 созыва Ярослава Маркевича и Игоря Луценко на общественных началах. В 2015-2019 годах он был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра Украины.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Голос" (№25 в списке). Регистрации в качестве кандидата была отменена в ноябре того же года по собственному желанию.

С 9 сентября 2019 - первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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