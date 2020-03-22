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Квартира в Москве и особняк под Киевом: что "забыл" внести в декларацию новый министр экономики

воскресенье, 22 марта 2020, 09:34
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Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который был назначен на должность на заседании Верховной Рады 17 марта, в своей декларации о доходах и имуществе указал только одну квартиру.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что семья Игоря Петрашко имеет в собственности еще несколько объектов недвижимости и авто. Министр не указал в декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене - гражданке России, а также особняк под Киевом и два внедорожника.

Домом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" (площадью 409 квадратных метров) в селе Романков под Киевом, согласно официальной выписки из реестра недвижимости, владеет жена Игоря Петрашка.

Также супруга министра, которая является гражданкой России, владеет частью квартиры (109 квадратных метров) в Донском районе Москвы (вместе с матерью и братом).

Согласно реестру МВД, Игорь Петрашко - владелец двух автомобилей-внедорожников - Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). Транспортных средств в его декларации нет.

В комментарии журналистам Игорь Петрашко объяснил, что ошибки в декларации возникли из-за спешки. По словам министра, он не успел ее заполнить "из-за нехватки времени".

"Я подал без наполнения, так вы понимаете, что собрать такое количество документов за такое короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", - заявил Игорь Петрашко.

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларации можно в течение семи дней с момента его подачи.

Как сообщал "Апостроф", директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации факт сделки на оккупированной территории - семья чиновника переоформила земельный участок по российскому законодательству и продала его за рубли.

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