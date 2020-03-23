ГБР попросили привлечь Илью Киву к ответственности за пост со Сталиным

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственное бюро расследований заявление на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву.

Копию заявления Безгин опубликовал в Facebook.

В нем Безгин отметил, что накануне Илья Кива как представитель государственной власти у себя на Facebook,опубликовавфотографию советского диктатора Иосифа Сталина и процитировав "вождя народов", публично использовал символику коммунистического тоталитарного режима, чем "вероятно совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.436 прим. 1 УК Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее по поручению Генерального прокурора Государственное бюро расследований вручило письменное уведомление о подозрении народному депутату Украины Илье Киве.

До этого, 22 января генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Отмечалось, что после эпизода с нападением на ветерана АТО в одном из ресторанов Киева, депутату Илье Киве грозит до 3 лет лишения свободы.