Смена лидера в "Голосе" привела к формированию позиции и возможности роста рейтинга - эксперт

Смена лидера в партии "Голос" дает пространство для роста рейтинга у политической силы.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Семенюк, комментируя акцию партии "Голос" - автомитинг под ОП, который был призван остановить возможную сдачу национальных интересов во время переговоров в ТГК в Минском формате через скайп-связь.

"Голос" креативно подошел к акции в условиях коронавируса, понимая, что массовые акции невозможны. Это была единственная партия, которая организовала протест, сделав его в автомобилях, не подвергая людей опасности. Партия смогла продемонстрировать гражданскую позицию, и еще раз обратить внимание общества, что ОП ведет политику на гране с переходом за "красные линии" сдачи государственных интересов и возможной кристаллизации боевиков как субъекта конфликта, что может привести к международному признанию не российской агрессии, а внутреннего конфликта", - считает политолог.

Политический эксперт отмечает, что партия "Голос" после того, как ее возглавила Кира Рудик, набрала динамику и изменила внешнюю риторику, получив четкую позицию, что в ближайшее время может привести к росту рейтингов и увеличению электоральной базы.

Семенюк подчеркивает, что предыдущая акция под ОП тоже была возглавлена партией "Голос" против "минской зрады".

По словам эксперта, новая руководитель демонстрирует качественный и эффективный результат в регионах, готовя партию к участию в местных выборах.

Напоследок Тарас Семенюк добавляет, что смена лидера идет партии на пользу. С одной стороны, Вакарчук показывает, что это не партия лидерского типа, как например "ЕС", где главную скрипку играет исключительно Порошенко, и не "Слуга народа", где без Зеленского рейтинг и структура вообще не возможны.

"Голос" - это партия, в которой могут быть разные лидеры, которые дополняют друг друга. Меседжи, которые были на выборах о том, что это партия сильной команды, сейчас демонстрируются на практике", - считает политолог.