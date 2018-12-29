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Суд отпустил на свободу подозреваемых в громком убийстве в Николаеве: скандальные подробности

суббота, 29 декабря 2018, 16:27

В Николаеве суд отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом сообщает журналист Андрей Лохматов на своей странице в Facebook.

"Буквально 20 минут назад судья Заводского районного суда Николаева Вячеслав Кузьменко отпустил прямо из зала суда подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Александр Чайка и Александр Фильцев подозреваются в том, что они задушили руководителя таможни, а его тело закопали в лесополосе. При этом адвокаты Фильцева до этого сделали ему в Одессе справку о том, что он психбольной. Так что психбольной подозреваемый в убийстве и его подельник теперь где-то разгуливают по Николаеву...", - написал он.

Напомним, 3 апреля в Николаеве пропал бывший руководитель Николаевской областной таможни Артур Поляков. Об этом полиции сообщила его жена. Позже стало известно, что его убили. Его тело нашли в лесополосе возле старой Очаковской дороги под Николаевом.

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