Названа дата заседания суда в США по делу Лазаренко

Вопрос о мировом соглашении между семьей Павла Лазаренко и правительством США об отчуждении замороженных активов украинского экс-премьера будет рассмотрен 6 февраля на заседании суда округа Колумбия.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту "Украинформа" в Вашингтоне рассказал партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory Джим Берд.

"Сейчас идут переговоры о мировом соглашении между правительством Соединенных Штатов и семьей Лазаренко", - отметил юрист.

По его словам, условия этого соглашения, обсуждаемых пока остаются неизвестными, "потому что сегодня эта информация не является публичной". Но, по крайней мере, судебные отчеты говорят о том, что переговоры о возвращении замороженных активов Лазаренко продвигаются. И следующее заседание, согласно судебных записей, состоится в начале февраля.

"Стороны до 4 февраля должны предоставить отчет о том, на какой стадии находятся переговоры, и 6 февраля обязаны явиться в суд в 11:00 утра", - отметил Берд.

По его словам, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о статусе дела, то есть "на какой стадии вообще находятся переговоры о мировом соглашении". Вполне возможно, что при рассмотрении станут известны некоторые детали переговоров, допустил юрист.

Он также пояснил, почему нельзя было сразу конфисковать замороженные активы Павла Лазаренко. По его словам, государство не может этого сделать без решения суда. Причем рассмотрение этого вопроса продолжается уже довольно долго, отдельно от уголовного процесса в Калифорнии, в котором Лазаренко был признан виновным по нескольким статьям.

"Сейчас проходит гражданский процесс по конфискации, где государство должно доказывать, что именно эти конкретные деньги (которые находятся на замороженных счетах - ред.) Были украдены в свое время Лазаренко", - отметил юрист.

И для того, чтобы закончить этот процесс, существует два выхода: либо должно быть решение суда или достигнуто мировое соглашение. Стороны выбрали второй вариант.

Процесс затянулся также из-за того, что в нем кроме сторон (Лазаренко и правительства США) фигурирует еще несколько заинтересованных лиц. В частности, в одном из судебных протоколов, который получил в свое распоряжение "Укринформ", указанная позиция заявителей, в которой эти лица обозначены.

В документе говорится, "что урегулирование предполагает согласие большого количества представителей, не являющихся сторонами по делу, в том числе правительства Украины, ликвидационной комиссии в Антигуа (где находились банки с замороженными активами - ред.), Множества трастов и родственников Лазаренко, включая его бывшую жену, с которой он разведен ". Как отметил юрист, "это является основанием говорить, что интересы Украины в переговорах также представлены".

Напомним Павел Лазаренко в 1996-97 годах возглавлял правительство Украины. Находясь в Кабинете министров, он организовал схему поставок газа в Украину через коммерческую фирму, от которой имел личные доходы. Сверхприбыль, которая выводился за границу, формировался за счет завышения цены на газ для потребителей в Украине. Позже ГПУ открыла дело против Лазаренко, когда он был депутатом Верховной Рады.

Он бежал из Украины в США в начале 1999 года. В сентябре 2006 года Лазаренко был приговорен к 97 месяцам заключения и $ 10 млн штрафа за отмывание денег и другие преступления. Срок заключения и штраф позже были уменьшены, и он вышел на свободу 1 ноября 2012. По информации американских СМИ, Лазаренко может проживать вместе со второй женой и тремя детьми вблизи Сан-Франциско, США.