В СБУ ответили на громкие обвинения в убийстве Гандзюк

В Службе безопасности Украины назвали обвинения председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в адрес генерала СБУ Даниила Доценко в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк полным абсурдом.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

А пресс-центре СБУ отреагировали на шокирующее обвинение Мангера в адрес Доценко.

"Это полный абсурд", - заявили в Службе безопасности.

Напомним, такое обвинение подозреваемый в заказе убийства Гандзюк председатель Херсонского облсовета Мангер заявил 13 февраля. По его словам, нападение на активистку организовал генерал СБУ Даниил Доценко с целью дискредитации полиции. Также он сказал, что Гандзюк тесно сотрудничала с СБУ и была в подчинении генерала Доценко.

Как сообщал "Апостроф", причиной заказного убийства активистки Екатерины Гандзюкмогла стать личная неприязнь председателя облсовета Херсонской области Владислава Мангера.