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​Стало известно об отстранении судьи по делу Януковича

суббота, 16 февраля 2019, 11:55

Высший совет правосудия наказал одного из членов судейской коллегии, которая занималась делом беглого экс-президента Виктора Януковича, Константина Васалатия: он временно отстранен от работы.

Об этом сообщает "Укринформ".

13 февраля судью Оболонского районного суда города Киева Константина Васалатия совет привлек к дисциплинарной ответственности и отстранила от работы на полгода. Также судью обязали пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен.

В общем, Васалатий фигурирует в нескольких актах Высшего совета правосудия - и все они касаются или открытия против него дисциплинарного дела, или о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Так 22 ноября 2017 года его привлекли за то, что он в одном из судебных процессов вел себя пренебрежительно к участникам процесса. В частности, Васалатий проводил заседание на русском языке и позволял себе высказывания, неподобающие судье. Судья достаточно невежливо обращался к пожилому человеку, инвалиду со словами: "Для тех, кто находится на другой планете: вопрос задайте, а не рассказывайте о своей личной жизни".

Согласно сообщению, претензий к судье достаточно - последнее постановление занимает 7 страниц, 5 из которых - только перечень нарушений Васалатия, которые он допустил при рассмотрении только одного дела. За что ему вынесли "дисциплинарное взыскание в виде предупреждения".

Согласно сообщению, судью отстранят, направляют в Школу судей, а после завершения обучения он будет обязан пройти квалификационное оценки. Если не пройдет, Валасатия могут и уволить.

Напомним, судья Васалатий присоединился к процессу над Януковичем 21 апреля 2017 - с тех пор как уволился судья Дмитрий Камбулов. При том что сам процесс начался 4 марта 2017, а судья в процесс назначается автоматизированной системой распределения дел.

Однако, отстранение судьи не связывают с судом над Януковичем.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области на передаче взятки в туалете поймали и.о. председателя Турковской районной суда.

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