​Интерпол объявил в розыск известного экс-нардепа

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом сообщается на сайте Интерпола.

Согласно сообщению, Грановский объявлен в розыск по требованию Израиля.

Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в $60 млн в течение 2012-2016 годов.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Евросоюз усложняет процедуру предоставления украинцам безвизового въезда на территорию блока.