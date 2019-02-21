Нападение на активиста из "списка Гандзюк": сети возмутило решение по организатору и ход дела

Одного из подозреваемых в организации нападения на активиста Виталия Устименко в Одессе выпустили из СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook пишет сам Устименко.

По его словам, все свидетели в этом деле отказались давать показания.

"При отсутствии в материалах дела направленного в суд "организатора" - задержанных исполнителей Гаврилюка и Руденко суд может просто оправдать. Никакой преступной группы, никакого заказного покушения... Не существует никакого особого производства по организаторам и заказчикам, как вы понимаете. Просто двум чувакам я не понравился и у них в руках как раз оказались заточки", – пишет активист.

Отметим, нападение на Устименко входит в так называемый "список Гандзюк", который состоит из 55 нераскрытых преступлений против активистов и журналистов, которые произошли за последние два года в Украине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.