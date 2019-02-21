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Суд над Крысиным: одиозный адвокат титушковода пошел на хитрость
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Суд над Крысиным: одиозный адвокат титушковода пошел на хитрость

четверг, 21 февраля 2019, 15:31

Новый адвокат "титушки" Юрия Крысина, обвиняемого в преступлениях против активистов Евромайдана, заявил отвод судье Дарницкого райсуда Киева Ольге Просаловой на основании того, что он учился с ней в одной школе.

Об этом сообщает УНИАН.

В начале заседания суда стало известно, что у Крысина, в дополнение к Евгению Солодко и Татьяне Гнатюк, появился новый адвокат - Валентин Рыбин, известный также как защитник в деле Савченко-Рубана, а также гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги , который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Рыбин в начале судебного заседания заявил об отводе судьи на основании того, что он учился вместе с ней в одной из киевских школ.

"Основание заявления отвода - наше с вами личное знакомство во время обучения в школе, а потому, с целью недопущения искажения любых сведений о вас, я считаю, что мое заявление является мотивированным", - сказал Рыбин.

Он также добавил, что его школьное знакомство с судьей может восприниматься обществом и журналистами как предвзятое действие через личные отношения. Рыбин также добавил, что он учился с судьей в четвертой киевской школе в Пуще-Водице, но Просалова на год старше.

Прокурор по делу Владимир Приходько в комментарии журналистам заявил, что такой отвод - это ничто иное, как попытка затянуть дело.

"Я считаю, что это действия направленны на затягивание дела, чтобы в дело вошел новый судья и начал сначала, с подготовительного судебного заседания. Поэтому мы, конечно, будем возражать против этого отвода, поскольку обучение в одной школе - это не основание сомневаться в объективности судьи. Мы все учились в школах и вузах, живем в одном городе, и это не может влиять на решение судьи", - сказал прокурор.

После того, как система распределения дел определит судью, который будет рассматривать отвод судьи Просаловой, состоится судебное заседание, где будет решен вопрос об отводе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июне 2018 года лидера титушек Юрия Крысина, обвиненного в причастности к убийству журналиста на Майдане, приговорили к пяти годам лишения свободы.

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