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Зайцевой стало плохо на суде в Харькове: появились фото и видео

вторник, 26 февраля 2019, 15:38

Обвиняемой в жутком ДТП на улице Сумской в Харькове, Елене Зайцевой, стало плохо в суде незадолго до объявления приговора.

Об этом сообщают корреспонденты СМИ из зала суда.

После того, как Зайцевой стало плохо, ее вывели из помещения.

Отметим, на этом судебном заседании станет известен приговор обоим фигурантам дела. Суд начался в 14:00.

Напомним, произошло вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. В итоге 5 человек погибли на месте. Позже скончалась еще одна пострадавшая.

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