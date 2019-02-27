​Казнь или пожизненное: мать жертвы ДТП с Зайцевой жестко высказалась о приговоре

Мать Александра Евтеева, который погиб в страшном ДТП на Сумской, заявила, что смертная казнь или пожизненное заключение виновников, хоть как-то смогли б унять ее боль.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Удовлетворены ли мы таким приговором? После такой трагедии удовлетворить нас ничто не может. Возможно, я скажу жестокие вещи, но разве что смертная казнь или пожизненный срок – может только это как-то могло бы снизить градус нашей боли", – сказала Светлана Винниченко.

Подавать иск потерпевшие не намерены. Светлана говорит, что в целом юридических оснований оспаривать приговор нет.

"Но думаю, что там все написано так, что у защитников Зайцевой будет повод подать жалобу. То, что меня резануло – судья не учел опиаты в организме Зайцевой, а экспертов МОЗ, которые подтверждали их наличие, назвал некомпетентными. Также он указал, что у Зайцевой есть смягчающие обстоятельства (но суд не стал их учитывать из-за большого количества жертв и резонанса. – Ред.). И сказал о ее чистосердечном раскаянии, это просто задело меня. Ну, какое у нее чистосердечное раскаяние?" – возмущается Светлана.

Также мама погибшего парня считает, что защита виновников ДТП рассчитывает на то, что во время апелляции внимание общественности и родственников станет не таким пристальным. И они смогут смягчить приговор.

Как сообщал "Апостроф", после вынесения приговоров Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, потерпевшие в ДТП на улице Сумской в Харькове и их адвокаты будут добиваться привлечения к ответственности тех, кто пытался помешать судебному процессу.