Судьба наемника боевиков ДНР: появилось видео суда в Германии над племянником пропагандиста Путина

В четверг, 28 февраля, суд Германии приговорил племянника телеведущего Дмитрия Киселева, Сергея Киселева, к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщают росСМИ.

Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

Линия защиты строилась на том, что среди служащих доказательствами фотографий из Петербурга нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль "Имперского легиона".

В итоге адвокат Киселева попросил дать его подзащитному не больше двух лет, так как тот отказался признавать, что проходил боевую подготовку. Он утверждал, что в Петербурге просто ждал отправки на Донбасс. Обвинение настаивало на сроке в 2 года и 4 месяца. При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Напомним, дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца, и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.

Как сообщал "Апостроф", один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев высказался с критикой в сторону президента России Владимира Путина.