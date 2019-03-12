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НАБУ и САП хотели заложить юридическую мину под дело Мартыненко - адвокат

вторник, 12 марта 2019, 16:10

НАБУ и САП хотели заложить юридическую мину под рассмотрение в суде "дела Мартыненко" и поставить под сомнение будущее решение суда, поскольку дело уже почти развалилась

Так адвокат Петр Бойко прокомментировал ходатайство САП в Шевченковский суд вернуть прокурора Андрея Перова к участию в судебных заседаниях, передает "Эспресо" со ссылкой на пресс-службу экс-депутата Николая Мартыненко.

По словам адвоката, Шевченковский райсуд принял полностью законное решение - юридически суд не мог вернуть Перова и отменить свое решение о его отстранении. "Перов и ранее демонстрировал четкую ангажированность и предвзятость к фигурантам этого дела. А теперь он делал бы это с удвоенной силой", - сказал Бойко.

Обращение САП о Перове он назвал "пиар-ходом НАБУ для того, чтобы сделать еще большее шоу из рассмотрения "дела Мартыненко". Артем Сытник хотел дать трибуну своему ручному прокурору для того, чтобы затягивать время, потому что дело разваливается на глазах", - отметил адвокат.

"Но главная опасность возвращения Перова - в том, что это было бы незаконным и поставило бы под сомнение любое решение суда по этому делу. НАБУ и САП это знают, но специально пытаются сделать. Потому что они боятся громкого фиаско в этом деле", - отметил адвокат.

Он указал, что "в САП этим делом занимается десяток прокуроров, но в суд ходят 1-2, которые просто тянут время. Другие прокуроры - не хотят позориться. Ведь это дело сфабриковано от начала до конца".

У Мартыненко также отметили, что "решение некоторых судей Верховного Суда об отмене выговора Перову - очень похоже на лоббизм со стороны НАБУ. В НАБУ большой опыт давления на судей, а некоторых судей Соломенского суда бюро "подвешивало" на крючок уголовных дел. Перов близок к г-ну Сытнику, медиа-поддержку прокурору осуществляют близкие к НАБУ активисты и СМИ".

"Верховный Суд безосновательно подменил собой квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и вмешался во внутреннюю деятельность прокуратуры. Выговор Перову был коллегиальным решением дисциплинарной комиссии и был утвержден единогласно. Он касался ангажированности Перова и его неадекватного поведения - это явно не вопрос Верховного Суда. В СМИ сообщалось, что господин Перов вместе с НАБУ пытались шантажировать членов этой комиссии", - говорится в сообщении пресс-службы экс-депутата.

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