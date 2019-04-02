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Конституционный суд принял решение по переименованию Днепропетровской области

вторник, 02 апреля 2019, 18:49

Конституционный суд одобрил законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Об этом со ссылкой на источник в КС сообщает "Украинская правда".

Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.

Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее как 226 голосами.

Отмечается, что только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого, по установленной Конституцией процедуре, нужно не менее 300 голосов парламентариев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 февраля Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

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