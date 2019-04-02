Конституционный суд принял решение по переименованию Днепропетровской области

Конституционный суд одобрил законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.
Об этом со ссылкой на источник в КС сообщает "Украинская правда".
Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.
Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.
Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.
После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее как 226 голосами.
Отмечается, что только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого, по установленной Конституцией процедуре, нужно не менее 300 голосов парламентариев.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 февраля Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.