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Капитана скандального судна "Норд" объявили в розыск

пятница, 12 апреля 2019, 19:03

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск капитана судна "Норд" Владимира Горбенко в связи с его неявкой на судебное заседание 12 апреля.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК.

"Горбенко не явился на заседание, по ходатайству прокуратуры суд объявил его в розыск", - пояснили в прокуратуре.

Ранее зампрокурора прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный рассказал агентству, что в связи с появлением информации о местонахождении капитана сейнера "Норд" в Крыму, Оболонский райсуд Киева может принять решение об объявлении подсудимого в розыск.

13 марта Оболонский суд перенес заседание по делу капитана "Норда" на 12 апреля для его принудительной доставки органами СБУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко, пропавший в Украине, вернулся в оккупированный РФ Крым.

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