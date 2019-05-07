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​Украинского топ-чиновника вызвали на допрос по делу о выборах в США

вторник, 07 мая 2019, 19:44
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Генпрокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий относительно вмешательства в выборы США 2016 года.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу на 10 часов вызывается на допрос в Генпрокуратуру", - сообщил он.

Как сообщалось, в конце марта Государственное бюро расследований (ГБР) начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве директора НАБУ Сытника в выборы президента США.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано недавно. Мы только начинаем следственные действия в этом уголовном производстве", - сообщил тогда директор ГБР Роман Труба.

Как сообщал "Апостроф", ранее посольство Украины в Вашингтоне оспорило высказывания пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.

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