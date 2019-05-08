RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 мая

15:18
Под Павлополем погиб украинский боец
14:53
В Турции разработали новейшее супероружие: фото и видео
14:22
​В Украине ввели абонплату за коммуналку: сколько нужно платить
14:22
Главный подозреваемый в деле Гандзюк срочно собирает крупную сумму: фото и подробности от активистов
14:15
Аналитики спрогнозировали состав новой Рады при голосовании по открытым спискам: инфографика
13:55
Офицер ВСУ показал видео смертельных ударов по боевикам на Светлодарской дуге
13:42
Катастрофа в Шереметьево: аэропорт опубликовал поминутную хронологию событий
13:32
9 мая будет с грозами и солнцем: актуальный прогноз по Украине
13:30
Российский актер из базы "Миротворца" отличился выходкой на границе с Украиной: видео и реакция ГПСУ
13:20
​Новая Почта запускает отделение нового формата: что изменится
13:16
Умер автор хитов "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"
13:02
Гройсман сделал громкое заявление о паспортах РФ для Донбасса: у Путина дали ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд Москвы вынес вердикт по делу о коррупции украинского бизнесмена Климца

среда, 08 мая 2019, 12:23
переглянути новину українською

Хамовнический суд Москвы арестовал до 10 июня украинского бизнесмена Павла Климца, владельца группы компаний OLYMP.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Следственный комитет России обвиняет бизнесмена в даче взятки в особо крупном размере: по данным следствия, он передал деньги для утверждения бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского ликероводочного завода "Бахчисарай", и таким образом получил доступ к его управлению.

О взятке Климца заявил бывший адвокат Гор Чудопалов, который, по версии следствия, вызвался поспособствовать решению вопроса по бахчисарайскому ликероводочному заводу, на что Климец с готовностью выделил деньги. Размер взятки в интересах следствия пока не раскрывается.

По сообщениям СМИ ежедневный оборот нелегального бизнеса Климца составлял не менее 1 миллиона долларов.

Последним корпоративным скандалом, в котором оказался замешан Климец в Украине, стала попытка рейдерского захвата компании "ОМОКС" - девелопера ЖК "Чайка". Бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭКи, котельные и пр.) – Андрей Шишов и сам Климец – решили забрать себе все имущественные права на "Чайку". С этой целью Климец обратился в Печерский районный суд. Судья Ирина Кирилюк наложила арест на банковские счета в размере 150 миллионов гривен и имущество Кулагина, после чего резко ушла на трехнедельный больничный. Алексей Кулагин подал апелляцию в Киевский апелляционный суд, который 10 декабря прошлого года снял арест со счетов и имущества и отклонил какие-либо претензии Климца.

Но помимо Климца, которому грозит тюремный срок в 10 лет, правосудие настигло и других участников схемы в "Чайке". 21 января 2019 года Высший совет правосудия Украины по иску "ОМОКС" постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, по результатам которой освободил ее от занимаемой должности. Также судебного исполнителя Екатерину Шмидт, которая фигурировала в скандале, лишили лицензии на занятие этим видом деятельности.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: