Суд Москвы вынес вердикт по делу о коррупции украинского бизнесмена Климца

Хамовнический суд Москвы арестовал до 10 июня украинского бизнесмена Павла Климца, владельца группы компаний OLYMP.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Следственный комитет России обвиняет бизнесмена в даче взятки в особо крупном размере: по данным следствия, он передал деньги для утверждения бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского ликероводочного завода "Бахчисарай", и таким образом получил доступ к его управлению.

О взятке Климца заявил бывший адвокат Гор Чудопалов, который, по версии следствия, вызвался поспособствовать решению вопроса по бахчисарайскому ликероводочному заводу, на что Климец с готовностью выделил деньги. Размер взятки в интересах следствия пока не раскрывается.

По сообщениям СМИ ежедневный оборот нелегального бизнеса Климца составлял не менее 1 миллиона долларов.

Последним корпоративным скандалом, в котором оказался замешан Климец в Украине, стала попытка рейдерского захвата компании "ОМОКС" - девелопера ЖК "Чайка". Бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭКи, котельные и пр.) – Андрей Шишов и сам Климец – решили забрать себе все имущественные права на "Чайку". С этой целью Климец обратился в Печерский районный суд. Судья Ирина Кирилюк наложила арест на банковские счета в размере 150 миллионов гривен и имущество Кулагина, после чего резко ушла на трехнедельный больничный. Алексей Кулагин подал апелляцию в Киевский апелляционный суд, который 10 декабря прошлого года снял арест со счетов и имущества и отклонил какие-либо претензии Климца.

Но помимо Климца, которому грозит тюремный срок в 10 лет, правосудие настигло и других участников схемы в "Чайке". 21 января 2019 года Высший совет правосудия Украины по иску "ОМОКС" постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, по результатам которой освободил ее от занимаемой должности. Также судебного исполнителя Екатерину Шмидт, которая фигурировала в скандале, лишили лицензии на занятие этим видом деятельности.