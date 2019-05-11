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​Шумиха вокруг закона о языке: суд принял решение по иску скандальной украинки

суббота, 11 мая 2019, 14:13
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Окружной административный суд Киева не удовлетворил заявление об обеспечении иска "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает "Интерфакс-Україна".

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента, так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства.

В частности, суд пришел к выводу о необоснованности и отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснований и доказательств того, что иск, который намерен подать заявитель, касающиеся цели (целей), с которой создана общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", указанная истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями председателя Верховной Рады.

Кроме того, при рассмотрении данного заявления суд установил, что народные депутаты, согласно Регламенту Верховной Рады, инициировали процедуру отмены решения парламента о принятии указанного закона.

Известно, что истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию.

Парубий считает такой шаг попыткой пророссийского реванша через суд запретить подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что "при любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу".

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

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