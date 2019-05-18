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Суд вынес решение по громкому делу экс-депутата Лозинского

суббота, 18 мая 2019, 11:35
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Суд досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Лозинский был осужден в 2011 году за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Отмечают, что экс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

Лозинский заявил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Против досрочного освобождения был прокурор, который ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.

Однако суд стал на сторону осужденного. На заседании заявили, что с момента освобождения Лозинского из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд отметил, что бывший нардеп после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Отечество-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Как сообщал "Апостроф", Лозинский вышел на свободу условно-досрочно 6 апреля 2016 года.

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