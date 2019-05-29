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Смертельный пожар в детском лагере под Одессой: видео и скандальные подробности из суда

среда, 29 мая 2019, 10:40
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В ходе очередного заседания по делу директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна произошел очередной допрос свидетелей, в ходе которого несовершеннолетних девочек, выживших в ходе пожара, довели до слез.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на материалы из зала суда.

Так, на суде выступили 15-летние Алина Ткачева и Элина Стефанько. Адвокат обвиняемого стал намекать, что дети возможно причастны к трагедии.

" Вы можете оценить, из-за кипятильника могли погибнуть дети. А вы его брали. Это нормально, по-вашему? Я спрашиваю, как Алина относится к тому, что они принимали кипятильник и, возможно, из-за этого погибли дети. Как она к этому относится?", - спросил защитник директора лагеря.

Адвокат потерпевших указал, что имеет место давление на детей, уточнив, что путаница в их показаниях имела место быть по психологическим причинам.

" Имеет место добросовестная ошибка. Я думаю, что любой человек, если будет давать показания спустя два года после события, в каких-то деталях будет ошибаться", - заметил он.

Сам обвиняемый Петрос Саркисян в ходе заседания использовал ненормативную лексику и оскорблял сторону обвинения.

В то же время, в ходе заседания свидетели рассказали, что недавно встречали фигурантку дела, которая, по мнению суда, скрывается за границей – руководительницу коллектива "Адель" Татьяну Егорову.

Напомним, масштабный пожар в лагере "Виктория" в сентябре 2017 года унес жизни трех девочек-участниц коллектива "Адель" - 9-летней Анастасии Кулинич, 8-летней Софии Мазур и 12-летней Снежаны Арпентий.

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