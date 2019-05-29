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Суд вынес вердикт по назначению топ-чиновника Зеленского

среда, 29 мая 2019, 18:40
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Верховный суд отказался открыть дело по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом сообщили в пресс-службе суда на Facebook.

Отмечается, что иск был подан общественной организацией "Общественный люстрационный комитет", которая пыталась оспорить назначение по указу президента Зеленского.

Суд указал на недостаток полномочий общественной организации в вопросе влияния на решения главы государства.

"Верховный Суд отказал истцу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в решении.

Суд аргументировал свою позицию статьей 55 Конституции Украины, согласно которой для подачи иска "нарушение прав должно быть реальным, касаться индивидуально выраженных прав или интересов лица, которые утверждают об их нарушении".

Как сообщал "Апостроф", 25 мая стало известно, что организация "Общественный люстрационный комитет" обратилась в суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского относительно назначения им главой Администрации президента Андрея Богдана.

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