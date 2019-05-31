В Запорожье мать продала собственную дочь: стало известно решение суда

29 мая Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам заключения женщину, которая летом 2017 года продала своего малолетнего ребенка за 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает прокуратура области.

Приговор был вынесен гражданским супругам из Запорожья, которые были задержаны правоохранителями летом 2017 года по факту продажи своего малолетнего ребенка за денежные средства в сумме 5000 долларов США.

"Следовательно, решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожитель судом признан невиновным и оправдан", - говорится в сообщении.

С указанным решением прокуратура Запорожской области не соглашается и оно будет обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал "Апостроф", в Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.