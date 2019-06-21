​В Турции освободили россиянина, который подозревается в убийстве украинца

Прокуратура Турции освободили из-под стражи 30-летнего россиянина, который прошлым летом на курорте Алания нанес смертельный удар украинцу Андрею Сове.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает "Укринформ".

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А. Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информацией, подозреваемая в совершении преступления личность была освобождена из-под стражи", - отмечается в документе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности о месте пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинском и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой. Андрей Сова умер 14 июля в больнице.