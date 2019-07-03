Умерла от побоев: полицейские стали фигурантами дела о гибели 3-летней девочки под Харьковом

В прокуратуре Харьковской области сообщают о выдаче подозрения двум инспекторам Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Заместитель начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица заявил, полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели малолетнего ребенка (ч.2 ст.367 УК Украины).

По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. В прокуратуре считают, что ни одно из заявлений не было рассмотрено должным образом - сначала рассмотрение обращения было закончено после объяснений матери, после чего бабушка зафиксировала избиение ребенка у врача самостоятельно. Было открыто производство, но и после этого проверок семьи не было.

В сентябре 2018 девочка погибла, а мать указала, что она подавилась яблоком. Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. На теле девочки обнаружили многочисленные синяки.

Дело родителей умершей от побоев ребенка рассматривает суд, а подозреваемые в халатности работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня, во время проведения профилактического рейда в селе Айдар-Николаевка, Луганской области, полицейские обнаружили ребенка, прикованного к двери цепью.