​Борьба продолжается: в Украине приняли важное решение по подельнику Януковича

Генеральная прокуратура направила главе Национальной полиции Украины письмо о возобновлении розыска бизнесмена и экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

Как сообщила Сарган, заместителем генерального прокурора 3 июля отменены постановления прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта и 18 апреля 2019 о закрытии уголовного производства по подозрению Юрия Иванющенко и его партнеров по одесскому бизнесу Ивана Аврамова, Олега Греся и Бориса Мельничука в совершении уголовных преступлений.

В частности, Иванющенко инкриминируют ч. 5 ст. 191, (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

"Главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко… Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - сообщила она.

В сети поднялась волна комментариев.

"В чем победа в производстве продолжающееся с 2015 года?", "Вчера одна депутат заявила, что пять дел закрыли просто вчера. Так дела не закрыты и розыск возобновится. И есть еще определенные следственные действия, о которых разглашать рано, но движение по делу есть. Потому измену найти легко и комментировать легко", "а права человека или презумпция невиновности? Кто те другие, вы осветили их фамилии? Сколько лет, десятилетий, столетий нужно, чтобы дела эффективно направляли в суд? И таких случаев тысячи. В моем понимании - это не победа, а печаль", "Борьба несмотря на все продолжается...", - пишут комментаторы.

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