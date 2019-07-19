Суд в Киеве принял новое решение по пропагандисту Путина

Суд продлил арест до 19 сентября главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Прокуроры просили продлить арест, подчеркивая риски побега мужчины. Сторона обвинения в суде напомнила о российском гражданстве Вышинского и отказ от украинского и то, что он был штатным работником российского СМИ.

Адвокаты же отметили, что Вышинский не собирается бежать из страны, имеет столичную прописку и сам "заинтересован в установлении истины".

Сам же Вышинский сказал, что позиция прокуроров необоснованна, а он должен быть не обменен, а уволен из-за невиновности.

На вопрос журналистов о возможном продолжении журналистской деятельности в случае увольнения, Вышинский сказал, что хотел бы продолжить: "Конечно, я хочу продолжить работу в профессии, которой я занимался".

По данным следствия, Вышинский ежемесячно получал 53 тысячи евро "для проведения подрывной информационной деятельности". Деньги из России переводили не напрямую Вышинскому, а в Сербию, затем в Украину.

Напомним, ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова заявил, что прибыл в Киев, чтобы передать письмо от матери Кирилла Вышинского президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал "Апостроф", Венедиктову предложили отвезти назад в Россию письма от матерей украинских политзаключенных и военнопленных.