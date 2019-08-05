​В Кривом Роге задержали мужчину, осквернившего флаг Украины: фото

В Кривом Роге задержали мужчину, который два года назад в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.

3 августа в рамах операции "Розыск" правоохранители задержали разыскиваемого преступника.

За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. 38-летнего ранее судимого злоумышленника приговорили к 3-х лет и 1 месяца лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", б ойовикы ЛНР осквернили украинские флаги на акции протеста в России.