Суд в Киеве принял решение по скандальному министру Януковича: документ

В Киеве Печерский районный суд принял решение заочно арестовать Виталия Захарченко - министра внутренних дел во времена президента Виктора Януковича, сейчас его местонахождение следственным органам неизвестно.

Об этом пишет издание theБабель со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что вердикт по делу Захарченко был вынесен 15 августа. Также по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины было решено выбрать бывшему чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты Захарченко уже подали апелляцию на это решение.

В то же время сотрудники прокуратуры объяснили, что вердикт касается превышения власти и служебных полномочий во время событий на Майдане, согласно материалам дела, Захарченко препятствовал проведению акций, что привело к массовым жертвам среди митингующих 18-20 февраля 2014 года.

До этого в прессе появлялась информация, что экс-министра подозревают в отмывании 10 млрд грн из-за Смартбанк, ликвидированного в 2016 году. В ГПУ эти данные ответа не дали.

Как сообщал "Апостроф", в рамках расследования дела о незаконном выводе из госсобственности резиденции "Межигорье", которая досталась Виктору Януковичу, было объявлено подозрение восьми лицам, среди подозреваемых оказался бывший президент Украины Виктор Ющенко.