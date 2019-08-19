В Украине приняли решение по кораблю, поставлявшему топливо оккупантам в Крым

В Херсоне апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым об аресте корабля "Мария", который поставлял топливо для подразделений ЧФ РФ в оккупированном Крыму.

Об этом уведомили в прокуратуре АР Крым, сообщает УНН.

Таким образом решение Херсонского городского суда об отказе в аресте судна по ходатайству СБУ и прокуратуры было отменено.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - сказали в прокуратуре.

В июне 2015 года данное судно под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля российский танкер NEYMA, который принимал участие в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, был задержан СБУ. Танкер был задержан после захода в украинский порт Измаил. На танкере были проведены обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовые журналы. Также был допрошен экипаж.