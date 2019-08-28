В Киеве избрали меру пресечения Богатыревой: фото и видео из зала суда

В среду, 28 августа, в Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения для бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которую ранее задержали в аэропорту.

Трансляцию из зала суда вело "Громадське".

Суд арестовал Богатыреву на 60 дней, но с возможностью выйти под залог в 6 млн гривен.

Сторона обвинения просила для бывшей чиновницы заключения под стражу.

Против Богатыревой было открыто уголовное производство в 2014 году. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке лекарств и медицинского оборудования. Также она была объявлена в международный розыск, но Интерпол усмотрел в этом решении политический контекст и снял ее с розыска.

Журналисты узнали, что Богатырева вернулась в Украину потому что посчитала, что ее розыск был прекращен.

В зал суда поддержать Богатыреву прибыла бывшая министр юстиции в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что задержанная экс-глава Минздрава времен Виктора Януковича Раиса Богатырева владела тремя квартирами в Киеве, апартаментами в Ялте, дачей в Конча-Заспе и двумя домами в окрестностях столицы.