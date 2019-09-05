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​Дело "Роттердам +": суд принял важное решение по бывшему топ-чиновнику

четверг, 05 сентября 2019, 12:21
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Соломенский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего главы Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает “Интерфакс-Украина”.

"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник.

Он уточнил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", - пояснил директор НАБУ.

Сытник также подчеркнул, что по данным правоохранителей в настоящее время Вовк находится за рубежом и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Как сообщал “Апостроф”, ранее экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Дмитрия Вовка никто не будет искать.

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