​Дело "Роттердам +": суд принял важное решение по бывшему топ-чиновнику

Соломенский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего главы Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает “Интерфакс-Украина”.
"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник.
Он уточнил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.
"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", - пояснил директор НАБУ.
Сытник также подчеркнул, что по данным правоохранителей в настоящее время Вовк находится за рубежом и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.
Как сообщал “Апостроф”, ранее экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Дмитрия Вовка никто не будет искать.