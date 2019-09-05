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​Украинские силовики пришли с обыском в "Укрэнерго"

четверг, 05 сентября 2019, 17:39
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Национальная полиция проводит обыски в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что обыски также проводятся в помещениях пяти руководителей “Укрэнерго” высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

"Руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, которое было открыто в октябре 2018 года по подозрению в нарушении во время публичных закупок товаров и работ, которые в "Укрэнерго" проводились с 2016 года.

В сообщении на сайте Нацполиции сообщается, что обыски проводятся на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области.

"В рамках уголовного производства было установлено и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 млн грн", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укренерго" подало иск в международный арбитраж против России из-за захвата активов компании в оккупированном Крыму.

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