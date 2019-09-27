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Дело "Онура": судья из Полтавы сообщила о давлении со стороны заместителя Генпрокурора

пятница, 27 сентября 2019, 17:05
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Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анна Андриенко сообщила, что на ее решение пытается воздействовать во внепроцессуальный способ заместитель генпрокурора Украины.

Cообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает "Зміст".

Стало заметно это на заседании 10 сентября, когда прокурор заявил об отводе судьи. Он пояснил, что 23 августа замгенпрокурора обратился в Высший совет правосудия (ВСП) с жалобой на действия Анны Андриенко и для привлечения ее к дисциплинарной ответственности. Последнее было связано с рассмотрением жалоб адвокатов, о ненадлежащем вручении подозрения, которое судья проводила 6 августа.

Хотя в удовлетворении отвода другой судья отказал (из-за безосновательности), по мнению судьи, такое обращение представителя Генпрокуратуры к ВСП непосредственно перед его увольнением, были "неприкрытым давлением при осуществлении правосудия".

Анна Андриенко допускает, что это делается, чтобы в ряде дел было принято решение суда, которое устраивает прокуратуру и ГБР.

По ее словам, правоохранительные органы надеются, что она будет принимать во внимание только доводы стороны обвинения, игнорируя доказательства другой стороны. В результате этого судья будет вынуждена принять процессуальные решения в пользу органа досудебного расследования.

В сообщении судья отмечает, что предвзятости или заинтересованности от участников дела она не имеет. Подтверждением тому является ряд постановлений, где были и удовлетворения ходатайств, и отказы в открытии производств, и удовлетворении жалоб.

Согласно ЗУ "О судоустройстве и статусе судей", полтавская судья обязана обратиться с сообщением о вмешательстве в Высший совет правосудия и в Генпрокуратуру.

Из сообщения судьи известно, что дело касается следователей полиции, которые расследовали деятельность фирмы "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети".

В 2017 году эта фирма в результате многочисленных обращений общественных активистов попала в поле зрения правоохранителей. Было начато уголовное производство по признакам нарушений ч.2 ст. 28 УК, ч.5 ст.191 УК и ч.2 ст. 240 УК. Речь шла о возможном нарушении правил охраны недр при разработке карьера вблизи села Коломийцево Озеро, Хорольского района, а также о возможном хищении госсредств при выполнении работ по реконструкции дороги "Киев-Довжанский", которой занимается "Онур". Стоимость реконструкции дороги – 38,2 млрд гривен.

Следователи полиции установили двух подозреваемых из состава организованной группы, которые якобы причастны к преступлениям. Это стало основанием для их задержания и сообщения им о подозрении. Речь идет о Денисе Котове (соучредитель ООО "Запад-Инвест групп") и Виталия Шевчуга (экс-руководитель ГП "Государственный шелкосовхоз "Хорольский"). Последний, вероятно, дал незаконное разрешение фирме Котова на добычу глины. Позже ее якобы покупал "Онур".

8 ноября 2018 подозреваемых доставили в Октябрьский райсуд Полтавы. Им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По мнению подозреваемых, их задержание было незаконным, они обратились в полтавское управление ГБР.

По их заявлению было начато расследование в отношении следователей полиции, которые "фактически разоблачили преступную группу по хищению недр Полтавщины и прекратили ее деятельность, обнаружив ущерб государству на сумму свыше 230 млн грн".

Производство открыли по признакам нарушений ч. 1 ст.371 УК (заведомо незаконные задержание, привод или арест) и ч.1 ст.366 УК (служебный подлог). Процессуальное руководство в этом деле ведет Генпрокуратура.

Судья отмечает, что после начала дела в отношении следователей, досудебное расследование по делу хищения недр Полтавщины не производится. При этом жалобы в следствии по следователям полиции пришлось рассматривать ей.

6 августа Анна Андриенко рассмотрела жалобы от адвокатов, защищающих следователей. Они касались бездействия ГБР о вручении уведомления о подозрении, отмены сообщения о подозрении, исключение из ЕРДР сведений о подозрении их подзащитным.

Судья частично удовлетворила жалобы и признала противоправным бездействие следователя ГБР о ненадлежащем вручения работниками полиции сообщения о подозрении следователем полиции. В удовлетворении других требований Андриенко отказала. У нее остались еще нерассмотренные материалы (жалобы на следователей ГБР и разъяснения). Судья предполагает, что прокурор Генпрокуратуры своим сообщением в ВСП давит на нее для принятия "удобных" решений по этим материалам.

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