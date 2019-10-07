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Торжество кривосудия: Пашинский сделал заявление по вердикту Печерского суда

понедельник, 07 октября 2019, 22:12
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Экс-нардеп Сергей Пашинский назвал решение Печерского суда Киева, постановившего о его аресте, "торжеством кривосудия".

Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на его странице в Facebook.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует", - написал нардеп.

Он отметил, что ранее следствие полностью подтвердило его показания по делу о конфликте с Вячеславом Химикусом.

"Я прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты. Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания. Я не покинул страну, хотя депутатский иммунитет потерял еще в августе", - отметил Пашинский.

Он также заявил, что произошедшее сегодня в Печерском суде - "откровенная фальсификация правды".

"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - заявил политик.

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