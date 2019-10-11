Глава ОПУ Богдан выиграл в суде дело "против Порошенко"

Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение Центризбиркома от 2016 года, которым действующего главу Офиса президента Андрея Богдана, который является фигурантом уголовного производства времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, исключили из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на решение суда, опубликованное на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В частности, речь идет о том, что на выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. В итоге, по тому закону, Богдана исключили из списка, а ЦИК принял соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма. Поэтому, Богдан обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.

У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду, которые суд удовлетворл. В тоже время суд не стал заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом.

Как сообщал "Апостроф", ранее мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на главу ОПУ Андрея Богдана.